Марина Орлова рассказала, как астролог предсказал ей брак

Актриса, режиссер и продюсер Марина Орлова поделилась историями о сбывшихся предсказаниях астролога, интуитивных совпадениях в творчестве и своем отношении к сглазу, сообщает Nord-News .

Марина Орлова, известная по сериалам «Родные люди» и «Барвиха», призналась, что не считает себя мистиком, но сталкивалась с событиями, которые сложно объяснить рационально. По ее словам, мистика — это «тот слой реальности, который пока не поддается привычному объяснению».

«Человек часто называет мистикой всё, что выходит за пределы его логики и текущего опыта», — пояснила актриса.

Орлова отметила, что нередко идеи песен, сценариев и картин приходят к ней интуитивно, а затем частично сбываются. Так, после написания песни о резком падении карьеры высокопоставленного человека ее близкий друг действительно потерял работу.

Особое место в ее жизни заняла астрология. В 2019 году на телепрограмме астролог, изучив даты рождения Орловой и Георгия Кирьянова, заявил, что пара «подходит друг другу больше чем на девяносто процентов» и им стоит создать семью. Тогда они были друзьями, но позже поженились.

Позже тот же специалист предупредил знакомого актрисы о предстоящих судах и новой любви — прогноз сбылся. Саму Орлову астролог предостерег во время тяжелых семейных разбирательств вокруг дома.

Говоря о сглазе, актриса отметила, что решающим считает внутреннее состояние человека. «Я допускаю, что негативные воздействия существуют, но решающим всё равно остаётся состояние самого человека и его внутренний иммунитет», — уверена Марина Орлова.

