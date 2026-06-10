Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в запрете русских книг на Украине. Она напомнила его слова 2021 года о «бреде космического масштаба», сообщает газета «Известия» .

На брифинге 10 июня Захарова напомнила, как в 2021 году Зеленский показывал изданные на Украине книги на русском языке. Тогда он, комментируя отсутствие запрета на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», процитировал профессора Преображенского из «Собачьего сердца».

Захарова заявила, что нынешние ограничения реализовали тот самый «бред космического масштаба». По ее словам, представители киевского режима не скрывают обман и прежде всего обманули собственный народ.

Она также прокомментировала запрет Полтавского городского совета на материалы на русском языке. 1 июня языковой омбудсмен Елена Ивановская объяснила его «защитой» жителей от влияния России. Меры касаются публичного использования русскоязычных книг, музыки, фильмов, спектаклей, концертных программ и культурно-просветительских мероприятий.

Глава МИД России Сергей Лавров 6 июня заявил, что Москва будет добиваться восстановления прав русских, ущемленных Киевом. 15 мая он называл Украину единственной страной, где официальный язык ООН запрещен во всех сферах жизни.

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