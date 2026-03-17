Мария Львова-Белова посетила учреждения ВК Московской области

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в сопровождении врио начальника ГУФСИН России по Московской области Вадима Голудина ознакомилась с деятельностью Можайской ВК и Дома ребенка, расположенного на территории исправительной колонии № 5, сообщает пресс-служба ведомства.

В выезде также приняли участие волонтеры, координатор по взаимодействию МВК и КДН и ЗП администрации г. о. Можайск Алла Макаренкова, а также заместитель начальника ГУФСИН Лидия Скворцова, помощник начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в УИС Александр Лысов, председатель Общественного совета при ГУФСИН Сергей Леонов.

Детский омбудсмен посетила общеобразовательную школу в воспитательной колонии. Директор СОШ заслуженный учитель России Ольга Князькова провела экскурсию по учебному заведению, в ходе которой Мария Львова-Белова оценила оснащенность школьных кабинетов наглядными пособиями и методической литературой, посетила экспозицию школьного музея. Детский омбудсмен встретилась с воспитанницами учреждения, ответила на интересующие их вопросы.

Затем Мария Львова-Белова посетила Дом ребенка при ИК-5, где осмотрела коммунально-бытовые условия, созданные для детей, встретилась с осужденными-мамами, медицинским персоналом и воспитателями. Ей рассказали о воспитательно-образовательной работе в подразделении, которая строится с учетом индивидуальных и возрастных особенностей малышей. Детский омбудсмен передала малышам подарки, а также вручила руководству учреждения сертификат на покупку детских кроваток, прогулочных колясок и стиральную машину от благотворительного фонда «Страна для детей».

Особое внимание Мария Львова-Белова обратила на организацию совместного проживания женщин со своими детьми, направленного на формирование эмоционально-физической связи мамы и малыша с самого рождения. Осужденные женщины могут круглосуточно находиться вместе со своими детьми и ухаживать за ними.

«В Доме ребенка созданы необходимые условия для полноценного воспитания и развития детей, имеются разнообразные развивающие игрушки и наглядные пособия. Для малышей проводятся музыкальные занятия, театральные представления и выездные экскурсии», — отметил врио начальника ГУФСИН Вадим Голудин.

