Мария Большакова: 210 тыс жителей Подмосковья голосуют с помощью ДЭГ

210 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на выборы в формате дистанционного электронного голосования, сообщила председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области, член группы наблюдения за ДЭГ Мария Большакова.

Она также отметила, что наблюдать за выборами в формате ДЭГ гораздо легче, чем за очным голосованием. И каждый может посмотреть, как проходят выборы в данном формате, зайдя на сайт stat.vybory.gov.ru.Там можно увидеть статистику по количеству участников, выданных и принятых бюллетеней.

«Там та информация, которая в принципе доступна наблюдателям. Технологически есть специальная группа, которая следит за уязвимостями», - добавила Большакова.

Система ДЭГ, по словам председателя комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области, создана на основе отечественных разработок. Над ней работают несколько очень серьезных групп, постоянно идут проверки на наличие уязвимостей.

Немаловажным является и то, что голосование происходит с помощью Госуслуг без дополнительных регистраций и подтверждений учетных записей, что сокращает риск взлома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.