Мария Багреева: портал поставщиков посетили 1,8 млн пользователей с начала года

С начала текущего года московский портал поставщиков посетили свыше 1,8 млн пользователей, что на 200 тыс. превышает аналогичный период 2023 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что благодаря порталу поставщиков заказчики уже больше 11 лет оперативно проводят закупки малых объемов, а предприниматели анализируют рынок предложений конкурентов, продвигают услуги и товары, расширяют географию бизнеса.

«Контракты на платформе заключаются в электронном виде, что упрощает и ускоряет проведение сделок. В январе — июле 2024 года портал посетили более 1,8 млн уникальных пользователей. Это почти на 200 тыс. больше, чем за тот же период 2023», — сказала Мария Багреева.

Благодаря востребованности портала пользователями растет и количество закупок. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в первом полугодии текущего года на московском портале поставщиков провели свыше 310 тыс. закупок — на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

«Самыми активными остаются пользователи из Москвы и Московской области: на них приходится две трети всех уникальных посетителей портала в этом году. Среди других регионов лидерами являются Пермский край, Новосибирская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ», — сказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Он добавил, что количество пользователей в этих субъектах составило больше 450 тыс. или порядка 30% от общего числа уникальных посетителей.

Средний возраст большей части посетителей ресурса — от 24 до 44 лет. Таких пользователей больше 70%. Мужчины составляют 53,5% пользователей, а на женщин приходится 46,5%.

Чтобы проводимые операции на портале были надежнее, а сам он — удобнее для пользователя, сервис постоянно развивают и совершенствуют. В конце 2023 году на портале открылся бесплатный обучающий сервис «Школа поставщика», позволяющая посетителям знакомится с функционалом портала, а также проходить обучение на курсе участия в котировочных сессиях. При помощи специального тренажера можно отработать свои навыки.

Новым пользователям быстрее найти ответы и быстрее адаптироваться на портале помогает чат-бот с искусственным интеллектом. Он помогает в работе с каталогом продукции, созданием новых товарных единиц, участием в закупочных процедурах и с регистрацией. В базе знаний виртуального ассистента находится свыше 600 статей. Базу постоянно пополняют обучением. После обработок сложных вопросов оператор чат-бота фиксирует его ответы и в будущем при поступлении такого же запроса будет использовать полученные знания. Умным помощником самостоятельно обрабатывается уже около 80% вопросов от пользователей.

Поставщикам на ресурсе доступна возможность создания сайта-визитки для продвижения собственной продукции. Чтобы мониторить предложения по своей нише, можно включить уведомления о новых закупках. Чтобы каталог было удобнее использовать, на сайте оптимизировали создание стандартных торговых единиц (СТЕ) — посетители могут использовать теги и подсказки, а во время заполнения карточки нового товара при помощи нейросети определяется его категория через загруженное изображение и находятся соответствия между похожими предложениями.

Портал поставщиков создали в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малых объемов. На данный момент в его каталог входит свыше 2,8 млн уникальных наименований. Каждый день на ресурсе заключается порядка 1,5 тыс. контрактов. Для поставщиков все сервисы доступны бесплатно. Чтобы стать поставщиком, необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и пройти регистрацию через портал. В данный момент на ресурсе зарегистрированы свыше 340 тыс. предпринимателей со всей России. Они предлагают услуги, работы и товары госзаказчикам из 40 субъектов страны.

Чтобы поддержать пользователей, в регионах открывают представительства, в которых специалисты проводят обучение работе на ресурсе, собирают предложения по решению техпроблем и доработке функционала, а также отвечают на вопросы поставщиков и заказчиков, проводят очные встречи. Кроме того, пользователи имеют возможность обратиться в службу поддержки через портал поставщиков или по телефону +7 800 303-12-34.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Портал поставщиков помогает предпринимателям в реализации услуг и товаров. Особенно важно это для индивидуальных предпринимателей и небольших компаний, которые получают дополнительные возможности от участия в госзакупках. Свыше 90% поставщиков, которые работают на платформе, приходится на представителей среднего и малого бизнеса.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».