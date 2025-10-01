Маргиналов снимать можно: адвокат о новых трендах блогеров с точки зрения закона

Член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что съемка блогерами представителей маргинальных слоев населения с их согласия не нарушает закон, даже если такие видео становятся популярными в соцсетях, сообщает Общественная Служба Новостей .

Видеоролики с участием бездомных, малоимущих и людей с особенностями развития набирают популярность в социальных сетях. Блогеры часто снимают таких людей, выкладывают ролики в интернет и получают большое количество просмотров и лайков. Иногда авторы контента объявляют сбор средств на помощь героям видео, а иногда превращают их жизнь в подобие реалити-шоу.

Краснов пояснил, что взрослые люди из маргинальных слоев населения вправе самостоятельно распоряжаться своей жизнью и давать согласие на съемку. По его словам, если блогеры снимают таких людей с их разрешения и не причиняют им вреда, то с точки зрения закона нарушений нет.

«С моей точки зрения, если лица приходят, показывают жизнь этих маргинальных людей, каким-то образом помогают, привлекают внимание к их жизни, к их бедам и проблемам, то никакого состава преступления здесь нет», — отметил Краснов.

Юрист подчеркнул, что доходы блогеров от просмотров и рекламы заслужены, так как они тратят время на съемки и помогают привлекать внимание к социальным проблемам. Он добавил, что даже если жизнь героев превращается в реалити-шоу, при добровольном согласии участников нарушений закона не возникает.

«У всех участников тут добровольный выбор. У блогеров — снимать такой контент, у зрителей — смотреть или нет, а у героев — разрешать съемку», — пояснил адвокат.

