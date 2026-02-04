Маргарита Симоньян теперь объявляет станции в «Поезде пропаганды» от RT

В «Поезде пропаганды» от RT теперь звучит голос Маргариты Симоньян

В тематическом «Поезде пропаганды» от RT теперь станции озвучивает главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Голос Маргариты Симоньян в объявлениях — новое отличие тематического состава, который RT запустил вместе с Департаментом транспорта в честь своего двадцатилетия.

Поезд курсирует по Арбатско-Покровской линии московского метро.

В поезде представлены вагоны трех видов: «Редакция», «Цензура» и «Прямой эфир». Каждый из них отражает историю телеканала с момента его основания в 2005 году, включая различные цитаты из прессы и высказывания политических деятелей об RT.

Состав будет курсировать до июня 2026 года.

