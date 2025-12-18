Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара

«Маргарите Симоньян присвоили звание «Почетный гражданин города Краснодара». Это действительно заслуженное признание», — сообщил Кондратьев в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что Симоньян родилась и училась в Краснодаре, здесь же начала свою журналистскую карьеру. Он подчеркнул, что в ее материалах всегда ощущалось стремление к правде и глубокое погружение в тему.

Кондратьев добавил, что Симоньян остается неравнодушной к жизни города и региона, активно реагирует на происходящее и проявляет заботу о судьбе малой родины.

Ранее Маргарита Симоньян вошла в список 11 самых влиятельных людей 2025 года в разделе «Лидеры» по версии газеты Financial Times.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.