Марат Хуснуллин и Андрей Воробьев обсудили активное развитие Подмосковья

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они обсудили не только результаты работы, но и дальнейшие планы.

«Команда Подмосковья держит высокую планку. Обсудили ключевые направления, в первую очередь — ввод жилья и развитие дорог», — написал Хуснуллин в Telegram-канале.

За 9 месяцев в регионе ввели в эксплуатацию более 10 млн кв. м жилья — на 4% больше, чем в прошлом году. Большая работа идет по строительству и ремонту дорог. Годовой план по укладке верхних слоев асфальта на региональных и местных дорогах выполнен на 100%.

«Силами „Автодора“ на трассе М-1 „Беларусь“ продолжается реконструкция участка с 66-го по 84-й км. Расширяем его до шести полос. Общая готовность — более 75%. Еще один важный объект — строительство транспортной развязки на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе. На сегодня в рамках первого этапа завершена реконструкция участка трассы А-107 „Московское малое кольцо“», — добавил зампред правительства РФ.

Он подчеркнул, что все эти проекты — системное развитие инфраструктуры. Они напрямую влияют на безопасность поездок и комфорт жителей региона. Хуснуллин отметил быстрые темпы развития Подмосковья.

«Обсудили с Андреем Юрьевичем дальнейшие планы — останавливаться на достигнутом нельзя», — заключил он.

