Марафон «Знание.Первые» пройдут во всех федеральных округах РФ с 4 по 7 ноября

С 4 по 7 ноября этого года марафон «Знание.Первые» пройдет в 8-й раз и впервые площадки для прямого диалога с молодежью откроются во всех федеральных округах страны, а также на исторических территориях. Сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

Так, 4 ноября марафон пройдет в Сочи, Пятигорске, Архангельске, Нижнем Новгороде, Якутске, Томске, ХМАО. А с 5 по 7 ноября молодежь встретится с выдающимися людьми страны на главной площадке в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Выступления лекторов марафона охватят широкий спектр актуальных направлений, а ключевой темой станет образ будущего России, многонациональное единство, важнейшие достижения и ключевые векторы развития государства в контексте современных вызовов и возможностей.

На площадках просветительского марафона соберутся более 25 тыс. молодых людей. Их ждут более 80 выступлений лекторов Российского общества «Знание».

Кроме того, увидеть выступления лекторов можно будет в эфире «Знание.ТВ» на сайте общества «Знание», а также в официальной группе просветительской организации во «ВКонтакте».

Федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» — флагманский проект Российского общества «Знание» и главная площадка страны для открытой дискуссии молодежи с выдающимися людьми, которые готовы делиться опытом, вдохновляя новое поколение на самореализацию во благо своей страны.

Марафон дает возможность услышать выступления самых известных лекторов: звезд, лидеров бизнеса, ученых, спортсменов, популяризаторов науки, государственных деятелей. Первый просветительский марафон состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Российского общества «Знание».

Просветительские федеральные марафоны «Знание.Первые» зарекомендовали себя как популярная площадка прямого общения между первыми лицами и молодежью. Так, например, осенью 2023 года Марафон стал главным событием образовательной программы Международной выставки-форума «Россия» и Всемирного фестиваля молодежи, где Российское общество «Знание» выступило генеральным партнером, объединив на своих площадках представителей правительства, деятелей культуры и искусства, спортсменов, ученых, артистов и др.

Количество участников предыдущих семи марафонов превысило 80 тыс. человек. Перед слушателями более 1,1 тыс. раз выступили лекторы Общества «Знание»: лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, популяризаторы науки, государственные деятели и другие

эксперты.

Онлайн-трансляции марафонов собрали свыше 900 млн просмотров.