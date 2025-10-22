Марафон «Знание.Наука» пройдет Москве 30–31 октября

сегодня в 17:05

Жители и гости Москвы могут принять участие в марафоне «Знание.Наука», который состоится в Национальном центре «Россия» 30–31 октября 2025 года.

К участию приглашены Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Татьяна Черниговская, Алексей Федоров, Дмитрий Морозов и другие лидеры мнений.

Посетителей мероприятия ждут научные шоу, где можно будет узнать об открытиях, совершенных исследователями, и испытать гордость за научные достижения страны. Предусмотрены призы и подарки: гости получат возможность выиграть фирменный мерч и книги от общества «Знание».

Регистрация на марафон открыта до 27 октября.

