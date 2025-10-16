Марафон творческих программ по безопасности дорожного движения состоялся в Серпухове

В Дашковской школе прошел ежегодный марафон творческих программ, направленный на знакомство школьников с правилами дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В этом году марафон посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — участники используют исторические материалы, связывая их с малой родиной, что придает выступлениям особое значение.

В конкурсе приняли участие 11 команд из разных школ городского округа. Победители представят Серпухов на областном этапе.

Капитан полиции Елена Сергеевна, старший инспектор ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения, отметила серьезную подготовку участников и важность правильного раскрытия правил дорожного движения. Это особенно важно, поскольку ребята потом будут проводить программы для младших школьников и дошкольников, формируя у них культуру безопасности и модель правильного поведения на дороге.

Особое внимание уделяется обучению детей с раннего возраста — сначала родителями, затем школой. Родители и педагоги играют ключевую роль, так как дети пока не могут самостоятельно оценить риски на дороге. Личный пример взрослых является главным способом формирования безопасного поведения.

Работа с отрядами ЮИД остается одним из эффективных инструментов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения числа ДТП с участием несовершеннолетних.

Благодаря подобным проектам молодежь успешно влияет на своих сверстников, повышая уровень безопасности на дорогах.

