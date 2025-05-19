Марафон скандинавской ходьбы «Шагаем к долголетию» прошел в Кашире

В городском парке Каширы в честь Дня скандинавской ходьбы прошел марафон «Шагаем к долголетию». Участники мероприятия, около 50 человек, прошли 3 км по тропам здоровья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Все участники прошли ознакомительную тренировку, которую провела инструктор Людмила Семеновна Половникова. Инструктор рассказала основные правила, важные для предотвращения травм, и объяснила, чем полезен этот вид спорта.Мероприятие завершилось спортивными конкурсами под музыку, которая поднимала настроение, мастер-классами по игре в дартс и чаепитием. Все пришедшие получили заряд позитива и энергии, активно провели время на свежем воздухе. Отметим, что самому старшему спортсмену, пришедшему на соревнования, 86 лет.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

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