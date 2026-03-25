Манул Шу игнорирует самку Пепе в Ленинградском зоопарке

сегодня в 16:35

Сотрудники Ленинградского зоопарка не фиксируют сближения пары манулов Шу и Пепе

Самец манула Шу не проявляет интереса к самке Пепе в Ленинградском зоопарке. Сотрудники продолжают наблюдать за их знакомством, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В Ленинградском зоопарке продолжают наблюдать за знакомством манулов Шу и Пепе. Пока, по данным специалистов, заметного прогресса в отношениях пары нет.

Зоологи отмечают, что самец предпочитает держаться на расстоянии и избегает контакта с потенциальной партнершей.

«Сотрудники пока не фиксировали особого потепления со стороны Пепе. Шу обходит самку стороной», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Рассчитывать на скорое формирование пары сотрудники пока не могут. Специалисты продолжают следить за поведением животных и оценивают перспективы их взаимодействия.

