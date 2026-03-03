Манипуляция доверием: россиян предупредили о новой волне взломов аккаунтов

Взломы аккаунтов в мессенджерах и подмена реквизитов становятся одной из самых опасных схем кибермошенничества, сообщил РИАМО адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.

«Отдельную опасность представляет взлом аккаунтов в мессенджерах с последующей рассылкой просьб о срочном переводе денег от имени знакомых. Все чаще злоумышленники используют психологическое давление — ограниченное время на принятие решения, угрозы блокировки счетов, ссылки на „уголовную ответственность“», — сказал Пивоваров.

Он отметил, что для бизнеса риски еще выше. Распространяются схемы подмены контрагентов: в переписке меняются реквизиты для оплаты, используются домены, отличающиеся от оригинала одной буквой. В результате компании переводят крупные суммы на счета мошенников, не подозревая подмены.

«Главная проблема в том, что большинство схем строится не на техническом взломе, а на манипуляции доверием. Универсальное правило остается прежним: не принимать финансовые решения под давлением, не переходить по сомнительным ссылкам и проверять информацию через официальные каналы связи», — подчеркнул специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.