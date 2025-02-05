Манипуляции и негатив: как распознать «энергетического вампира» в офисе

«Узнать их можно по разным повадкам. Например, постоянная негативность. Если человек всегда жалуется, критикует или акцентирует внимание на проблемах, это может быть признаком того, что он „высасывает“ вашу энергию», — сказала Крашкина.

Она добавила, что среди признаков — манипуляция эмоциями. Такие коллеги часто вызывают у вас чувство вины или тревогу, добиваясь своих целей.

«Отсутствие поддержки. Если человек не интересуется вашими успехами, а вместо этого позволяет себе сарказм и подрывает вашу самооценку, это тоже может быть сигналом. Чрезмерная фокусировка на себе. Эти люди постоянно обсуждают свои проблемы и не интересуются вашими переживаниями», — рассказала психотерапевт.

Среди признаков, что в коллективе завелся «энергетический вампир», — чувство истощения после общения. Если после разговора с таким человеком вы чувствуете себя уставшим, это явный признак «энергетического вампира», заключила Крашкина.