Манипуляции и негатив: как распознать «энергетического вампира» в офисе
Некоторые коллеги могут негативно влиять на эмоциональное состояние других сотрудников. Таких людей называют «энергетическими вампирами», сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
«Узнать их можно по разным повадкам. Например, постоянная негативность. Если человек всегда жалуется, критикует или акцентирует внимание на проблемах, это может быть признаком того, что он „высасывает“ вашу энергию», — сказала Крашкина.
Она добавила, что среди признаков — манипуляция эмоциями. Такие коллеги часто вызывают у вас чувство вины или тревогу, добиваясь своих целей.
«Отсутствие поддержки. Если человек не интересуется вашими успехами, а вместо этого позволяет себе сарказм и подрывает вашу самооценку, это тоже может быть сигналом. Чрезмерная фокусировка на себе. Эти люди постоянно обсуждают свои проблемы и не интересуются вашими переживаниями», — рассказала психотерапевт.
Среди признаков, что в коллективе завелся «энергетический вампир», — чувство истощения после общения. Если после разговора с таким человеком вы чувствуете себя уставшим, это явный признак «энергетического вампира», заключила Крашкина.