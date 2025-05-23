Маникюр и спа: Мужчины в России стали чаще следить за собой и покупать косметику

Известно, что среди сильного пола особенно популярны парфюм, средства для укладки и тоники для лица. Также из них еще 60% респондентов регулярно посещают парихмахерскую или барбершоп, 32% — бани или спа, а 18% занимаются в фитнес-клубе. 12% опрошенных мужчин признались, что делают маникюр и педикюр, 10% ходят на массаж, 9% делают депиляцию, 4% посещают врача-косметолога, а 3% пользуются услугами пластических хирургов.

Еще 23% мужчин, наоборот, отметили, что никак не ухаживают за собой. Из них большинство (43%) не видят необходимости в дополнительных манипуляциях, потому что они и так красивы, а 32% мужчин просто не доят тратить на это деньги. Около 17% респондентов заявили, что у них нет на это времени, а 4% стесняются ходить на косметические процедуры. Оставшийся процент мужского населения уверен, что следить за собой — не мужское дело.

По данным ретейлера «Золотое Яблоко», в первом квартале 2025 года заметно поднялся спрос на товары для мужчин. Таким образом, в сравнении с тем же периодом 2024 года совокупная выручка увеличилась на 43%, а продажи мужских косметических средств возросли на 10% в штуках и на 28% — в денежном выражении.

«Также мы видим растущий интерес мужчин к средствам ухода для волос. В первом квартале 2025 года в семь раз увеличился спрос на мужские помады для укладки, которые удобно фиксируют волосы и подчеркивают их текстуру», — добавили аналитики сервиса.