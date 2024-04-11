Мамы Подмосковья активно выбирают IT-обучение

«Отмечу, что ранее мамочки выбирали интернет-маркетинг, а сейчас в приоритете у них — IT-специальности, экономика и кадровое дело. В прошлом году обучение прошли порядка 3,5 тысяч женщин в декрете», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что переобучение в декрете можно пройти в рамках нацпроекта «Демография».

«Получить новую профессию можно онлайн на базе крупных образовательных центров, один из них — РАНХиГС. Срок обучения зависит от направления и уровня подготовки — от 72 до 256 часов. По окончании обучения присваивается квалификация и выдается подтверждающий документ», — дополнили в Министерстве социального развития.

Узнать подробнее о программах и записаться на обучение можно по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев.