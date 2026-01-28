Мамы Красногорска помогли убрать снег у школ и детсадов

Жители Красногорска 28 января присоединились к уборке снега у школы № 17 и детского сада в микрорайоне Изумрудные холмы.

Утром 28 января возле начальной школы № 17 и детского сада на бульваре Космонавтов в Красногорске родители вместе с дворниками вышли на уборку снега. В акции приняли участие многодетные мамы, которые помогали расчищать проходы и игровые площадки.

Заместитель директора образовательного комплекса Светлана Ахмерова отметила, что главная задача — обеспечить чистоту и безопасность проходов, а также расчистить эвакуационные пути. Для этого используются снегоуборочные машины, лопаты, скребки и метелки.

По словам мамы воспитанницы детсада Елены Силаевой, родители выходят на уборку почти каждый день, чтобы детям было комфортно гулять и кататься с горок. Она добавила, что такая работа становится для них своеобразным фитнесом и приносит удовольствие.

Представитель родительского комитета Татьяна Скрипкина рассказала, что для организации помощи родители создали специальный график в чате. Это позволяет поддерживать порядок на территории образовательных учреждений и облегчает путь детей в школу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.