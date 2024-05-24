Мамам Подмосковья выплаты на питание назначат проактивно

В Московской области беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях региона, больше не нужно самостоятельно обращаться с заявлением на назначение ежемесячной денежной выплаты на питание. Предзаполненная форма будет приходить в личный кабинет на региональном портале. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Когда у будущей мамы срок беременности достигнет 12 недель, она получит в личный кабинет на регпортале предзаполненную форму для оформления выплаты на питание. Ей нужно будет только проверить свои личные данные и направить заявление на рассмотрение», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Беременным женщинам начиная с 12 недель, кормящим матерям до 6 месяцев после родов и детям до 3 лет предоставляются ежемесячные выплаты на питание. Если в семье несколько детей до 3 лет, то выплата назначается на каждого из них.

Решение о назначении выплаты на питание принимается в течение 7 рабочих дней после получения от заявителя согласия в личном кабинете на портале госуслуг Московской области. Деньги будут перечисляться ежемесячно на указанный в электронной форме счет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.