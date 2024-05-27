«Мама, я дура»: в Красноярском крае женщина сняла на камеру встречу с медведем

В Красноярском крае местную жительницу напугал медведь, которого она встретила в лесу. При этом хищник не стал преследовать женщину, сообщает Baza .

Инцидент произошел в лесу около деревни Алтат. Женщина встретила медведя, который спокойно стоял посреди опушки. Она не смогла сдержать эмоций и закричала. Медведь заметил ее и встал на задние лапы, чтобы посмотреть на источник шума.

«Представляете, я вижу медведя! Ой-ой <…> мама, я дура», — говорит женщина на видео.

После этого местная жительница перешла с крика на шепот и быстро покинула место встречи. Косолапый не преследовал ее.

Ранее в Магаданской области пожилая женщина прогнала медведя палкой. Тот уже встал на задние лапы, демонстрируя агрессивный настрой, но пенсионерка оказалась не из робкого десятка.