На Колыме медведь убегал от храброй пенсионерки с палкой

В соцсетях распространяется снятое на Колыме видео, где показана встреча пенсионерки и крупного медведя почти лицом к лицу. Судя по ролику, пожилая россиянка не испугалась хищника и даже заставила его убегать от нее, пригрозив палкой, сообщает Общественная Служба Новостей .

Инцидент произошел в поселке Оротукан, где медведь гулял возле частных домов. Во время этого на встречу хищнику вышла пожилая дама, которая взяла в руку палку.

Косолапый уже встал на задние лапы, демонстрируя агрессивный настрой, но пенсионерка оказалась не из робкого десятка. Так, женщина схватила палку и начала угрожать ей медведю, после чего дикое животное решило убежать от жительницы подальше.

Пенсионерка же, в свою очередь, развернулась и продолжила свой путь спокойным шагом.