Малый спутник «Гагаринец» был выведен на орбиту Земли

Малый космический аппарат «Гагаринец» был выведен на низкую околоземную орбиту, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Малый спутник «Гагаринец» был доставлен на орбиту разгонным блок «Орион», который был запущен первой ракетой-носителем «Ангара-А5».

Спутник формата Cubesat 3U был создан российской частной компанией Avant Space. Он предназначен для проведения отработки элементов служебной платформы.

Разгонный блок продолжает выведение нагрузки на планету.

Ранее ракета «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный. До этого ее старт дважды отменяли — 9 и 10 апреля. Третья попытка пуска тяжелой ракеты-носителя завершилась успехом — «Ангара-А5» запущена. Ее старт стал первым для ракет «Ангара» с космодрома Восточный.