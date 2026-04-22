Малофеев заявил об угрозе «технофашизма»

Уточняется, что поводом для заявления стала публикация в аккаунте Palantir в соцсети X краткой версии книги гендиректора компании Алекса Карпа и главы отдела корпоративных связей Николаса Замиски «Технологическая республика». Из 220 страниц авторы сделали 22 тезиса, которые за 2-е суток набрали почти 22 млн просмотров.

Малофеев посчитал документ не просто бизнес-манифестом, а проектом переустройства мира, где ключевую роль играют цифровые технологии и наднациональные структуры. По его мнению, за инициативой просматривается влияние сооснователя PayPal Питера Тиля.

В качестве ответа на вызовы учредитель телеканала перечислил три направления: развитие технологического суверенитета и собственных систем искусственного интеллекта, усиление роли государства как защитника граждан в цифровой сфере и опору на традиционные ценности в условиях «гонки цифровых вооружений».

«Манифест Palantir — это документ о капитуляции старого либерализма. Маски сброшены. Либо мы выстроим свою цифровую крепость, основанную на вере в Бога и Традиции, либо будем поглощены алгоритмами, для которых человечество — лишь топливо для бесконечного воспроизводства власти и капитала», — резюмировал Малофеев.