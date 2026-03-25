сегодня в 18:43

Малиновский оценил развитие спорта и молодежной политики в Химках

Председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский дал интервью телеканалу «360», где подвел итоги турнира по женскому футболу, рассказал о развитии спортивной и технологической инфраструктуры округа и работе нового созыва Молодежного парламента, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках прошел турнир по женскому футболу, главными участницами которого стали мамы. По словам Сергея Малиновского, соревнования продемонстрировали командный дух и стали примером активного образа жизни для детей.

«Более всего впечатлило единство участниц. Я пожелал им сохранять эту энергию и вдохновлять своих детей личным примером», — отметил Сергей Малиновский.

Он подчеркнул, что развитию физкультуры в округе уделяется особое внимание. Ранее по Народной программе «Единой России» завершили реконструкцию спорткомплекса «Юность». Сейчас здесь работают секции футбола, единоборств и лыжная секция.

В округе активно развивается и технологическое направление. Растет интерес молодежи к управлению беспилотниками, бесплатные занятия проходят в доме юных техников «Интеграл».

«Проведение соревнований на базе МАИ позволило ребятам понять, что управление дронами — это прямой путь к получению востребованной инженерной профессии», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Он добавил, что Молодежный парламент остается кадровым лифтом: его участники продолжают общественную деятельность или переходят на работу в администрацию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.