Маленькой Катюше открыли доступ в уличный вольер Московского зоопарка

сегодня в 16:40

Для маленькой панды Катюши обустроили уличный вольер. Это новая территория для нее, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что специалисты заранее модернизировали и адаптировали вольер под нужды маленькой панды.

К лету в зоопарке подготовили современную систему орошения, которая поддерживает подходящий для больших панд уровень температуры и влажности.

Для Катюши специально подготовили деревянную конструкцию, с которой она может скатываться, как с горки.

С начала марта маленькую обитательницу зоопарка смогли увидеть более 400 тыс. человек в вольере павильона «Фауна Китая».