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Маленькой Катюше открыли доступ в уличный вольер Московского зоопарка

Панда Катюша сможет освоить новую территорию в Московском зоопарке
Общество
Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Фото - © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы/Сайт мэра Москвы

Для маленькой панды Катюши обустроили уличный вольер. Это новая территория для нее, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что специалисты заранее модернизировали и адаптировали вольер под нужды маленькой панды.

К лету в зоопарке подготовили современную систему орошения, которая поддерживает подходящий для больших панд уровень температуры и влажности.

Для Катюши специально подготовили деревянную конструкцию, с которой она может скатываться, как с горки.

С начала марта маленькую обитательницу зоопарка смогли увидеть более 400 тыс. человек в вольере павильона «Фауна Китая».