Маленькой Катюше открыли доступ в уличный вольер Московского зоопарка
Панда Катюша сможет освоить новую территорию в Московском зоопарке
Фото - © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы/Сайт мэра Москвы
Для маленькой панды Катюши обустроили уличный вольер. Это новая территория для нее, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.
Заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что специалисты заранее модернизировали и адаптировали вольер под нужды маленькой панды.
К лету в зоопарке подготовили современную систему орошения, которая поддерживает подходящий для больших панд уровень температуры и влажности.
Для Катюши специально подготовили деревянную конструкцию, с которой она может скатываться, как с горки.
С начала марта маленькую обитательницу зоопарка смогли увидеть более 400 тыс. человек в вольере павильона «Фауна Китая».