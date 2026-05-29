Максимально вписались: девушки притворились выпускницами и потусили на празднике
Россиянка Екатерина (имя изменено) рассказала в своем блоге, что они с подругами решили погулять на последний звонок и притворились выпускницами.
Трое подруг нарядились и отправились в город гулять вместе с выпускниками. Они попали на праздничный концерт, их поздравляли прохожие
«Мы максимально пока вписываемся в эту тусовку!» — прокомментировали девушки.
Екатерина также добавила, что их пригласили потусить вместе одиннадцатиклассники, и они вместе отлично провели время. Позднее девушки рассказали школьникам, что они давно выпустились из учебного учреждения и посетовали, что не сняли реакцию ребят.
