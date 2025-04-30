Максим Орешкин перечислил главные принципы Открытого диалога

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Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на финальной сессии перечислил главные принципы Открытого диалога. Первый момент — все люди вне зависимости от собственных идей и убеждений должны быть услышанными, сообщается в Telegram-канале Национального центра «Россия».

Такой принцип стал главным в Открытом диалоге. Нередко бывает так, что идеи, которые сперва выглядят как спорные или преждевременные, через время превращаются в идеи будущего.

Следующий принцип — честность. Участники Открытого диалога должны проявлять готовность к открытости.

В рамках Открытого диалога НЦ «Россия» проводит крупный международный проект «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Мероприятие проходит в Москве с 28 по 30 апреля.

Суммарно организаторам направили 696 работ из 102 государств мира. Организовали около 200 интернет-собеседований.

В результате 101 автора пригласили выступить в Открытом диалоге. Также в мероприятии поучаствовали 24 эксперта мирового уровня.