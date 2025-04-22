Майские выходные в «Москоу Кантри Клаб»

Совсем немного времени осталось до майских праздников! Провести длинные выходные можно в «Москоу Кантри Клаб» , насладившись незабываемым отдыхом на природе.

Гостеприимный персонал обеспечит теплый прием и заботу на протяжении всего пребывания в загородном отеле, а множество анимационных активностей позволят весело провести время в кругу семьи или друзей.

По случаю предстоящих праздников команда «Москоу Кантри Клаб» подготовила насыщенную развлекательную программу. Гостей ждут подвижные игры на свежем воздухе, кулинарные и творческие мастер-классы, музыкальные вечера, увлекательные квизы и зажигательные караоке-вечеринки. Не обойдется и без шашлыков!

Также к услугам гостей, купивших путевки на праздничные заезды: посещение оздоровительного комплекса с бассейном, сауной, хаммамом и тренажерного зала; прокат велосипедов и другого спортивного инвентаря.

Приготовить барбекю можно в комфортабельных беседках на берегу реки, а насладиться изысканной кухней — в ресторанах и барах загородного клуба.

Кстати, запланировать насыщенный отдых в «Москоу Кантри Клаб» можно по выгодным условиям. Так, при бронировании номера или коттеджа минимум за 14 дней до даты заезда предоставляется скидка 10% на проживание.

Подробнее можно узнать на сайте или по телефону: +7 (499) 248-99-99.