Магнитные бури планетарного масштаба накрыли Землю

На данный момент специалисты зафиксировали слабые магнитные бури (уровень G1), но в ближайшие сутки ожидается усиление бурь до умеренного и даже сильного уровня (G2-G3).

Причиной стала высокая солнечная активность, которая фиксируется с начала месяца. Магнитосфера Земли отреагировала на прибытие края облака солнечной плазмы, выброшенного в космос из-за мощнейшей за полтора года вспышки класса X8.1 2 февраля.

При этом в Западном полушарии наблюдаются последствия этой активности. Над Канадой и северными штатами США отмечались полярные сияния наивысшей интенсивности (максимальный 10-й уровень). Для россиян возможность увидеть северное сияние появится примерно через 5 часов, когда линия раздела дня и ночи перейдет на европейскую часть страны.

