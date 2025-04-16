Магия весны: россияне верят, что с проходом тепла люди расцветают как цветы

Отмечается, что многие респонденты (50%) замечали у себя с приходом тесла изменения эмоционального фона, пробуждения романтического настроя. У 36% опрошенных женщин и 20% мужчин весна ассоциируется со свободой и желанием перемен, у 29% и 40% — с романтикой, флиртом.

Более 60% россиян отмечают весной более сильное желание любви и новых знакомств. 55% мужчин и 46% женщин замечали даже особую активность в дейтинг-сервисах с проходом тепла. Для 87% респондентов весна — отличное время для начала новых отношений.

Только 13% опрошенных не верят в магнию сезона, остальные склонны верить в то, что весной расцветают люди так же, как и цветы, и становятся более открытыми к общению. 57% женщин и 53% мужчин даже получали весной сообщения от давно забытых людей.