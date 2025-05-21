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Магазин «Подписные издания» в Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Книжный магазин «Подписные издания» в Санкт-Петербурге продавал издания, в которых выявили признаки пропаганды ЛГБТ*. Его оштрафовали на 800 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

Как следует из материалов дела, в феврале покупатели приобрели в магазине на Литейном проспекте три книги. Согласно экспертному заключению, в них содержались признаки пропаганды ЛГБТ*. Магазин проверили и в апреле оттуда изъяли несколько десятков книг экстремистского содержания.

На «Подписные издания» был составлен административный протокол, но суд возвращал его составителям из-за неполного изложения фабулы. Например, не были указаны имена свидетелей и потерпевших.

В результате материалы доработали. Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга оштрафовал магазин на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ*.

Ранее в Москве задержали сотрудников издательства Individuum за пропаганду ЛГБТ*. У задержанных изъяли более 1 тыс. экземпляров запрещенной литературы.

*Международное движение признано в России экстремистским и запрещено.