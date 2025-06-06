Магазин на Молодежной улице в Химках закрыли по итогам проверки

Деятельность торгового объекта «Пчелка» на Молодежной улице в Химках вызывала беспокойство местных жителей в связи с нарушениями правил продажи алкогольной продукции. 5 июня сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и представители Химкинской городской прокуратуры, управления Роспотребнадзора, Главного управления МЧС России по Московской области и миграционной службы организовали совместную проверку по данному адресу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Минсельхоз Подмосковья осуществил «контрольную закупку» в магазине. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель не подключен к ЕГАИС (единой государственной автоматизированной информационной системе), с помощью которой контролируется оборот спиртосодержащей продукции. По данному нарушению составлен административный протокол по статье 14.19 КоАП РФ, вся контрафактная продукция была изъята.

Кроме этого, сотрудники полиции выявили нарушения акцизной маркировки, под которую, в том числе, попадают табачные изделия, и обнаружили просроченную алкогольную продукцию. Все товары будут изъяты. Зафиксировано нарушение правил хранения и маркировки скоропортящихся товаров — предприниматель будет привлечен к материальной ответственности. Также в магазине не соблюдали требования миграционного законодательства — сотрудник, осуществивший продажу алкоголя, не является гражданином РФ и не был официально трудоустроен. В настоящее время рассматривается вопрос о его выдворении из страны. Несмотря на то, что магазин расположен в многоквартирном доме, нарушались и правила пожарной безопасности, что является основанием для закрытия.

«Такие факты не останутся незамеченными — по всему региону регулярно проводим контрольно-надзорные мероприятия, чтобы пресечь незаконную продажу алкоголя. С начала года проверили 405 магазинов, по которым ранее получали обращения, и зафиксировали 339 нарушений, по которым составлены административные протоколы и изъят контрафакт. Контролируем также удаленность таких точек от образовательных учреждений. Сейчас установлены единые зоны запрета для всех городских округов на территории Московской области. От объектов образования — 100 метров, а объектов медицины — 70 метров. В этом году обследовано более 11,3 тыс. таких магазинов, в результате чего выявили 1,4 тыс. торговых объектов, осуществляющих деятельность в зонах запрета продажи алкогольной продукции, которым необходимо прекратить реализацию алкоголя в связи с несоблюдением требований Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». С сентября на территории Московской области начнут действовать ограничения по времени розничной продажи алкоголя с 23 до 8 часов в объектах общепита, расположенных в МКД или на прилегающих территориях. А торговые точки с выходом во внутренний двор домов не смогут осуществлять деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Все это направлено на соблюдение конституционных прав жителей, тишины и порядка в жилых районах», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В результате, деятельность в торговом объекте была приостановлена, магазин закрыт. Проводится разбирательство по фактам выявленных нарушений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.