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Лыткаринский завод пригласил столичную молодежь на работу в Подмосковье

Лыткаринский завод оптического стекла принял участие в форуме «Профессия-Инженер. Индустрия 4.0» в МГТУ им. Н. Э. Баумана. В рамках мероприятия сотрудники градообразующего предприятия Лыткарина представил программы обучения и трудоустройства на заводе, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

О возможностях трудоустройства и получения высшего образования по целевому направлению участникам форума рассказал сотрудник департамента по развитию персонала - Карсунцева Ольга Валентиновна.

"АО «Лыткаринский завод оптического стекла» всегда принимает участие в профориентационных и учебных форумах главных технических ВУЗов страны. Уже в первый час на стенде закончился раздаточный материал, но все желающие смогли подробно узнать интересующую информацию у сотрудника АО ЛЗОС", - рассказали представители предприятия.

На форуме студенты и школьники познакомились с современными предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности, их производственными процессами и показать будущим специалистам возможности профессионального и карьерного развития. Мероприятие посетили более 2500 молодых людей.

Ранее губернатор Воробьев пообещал помочь Лыткаринскому заводу оптического стекла решить проблему кадров.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», - сказал губернатор.