Лыткаринские студенты встретились с депутатами городского совета

В Лыткарине состоялась встреча депутатов Совета депутатов со студентами филиала «Политех „Лыткарино“ федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения „Подмосковный политехнический колледж“. В ходе встречи обсудили итоги 2024 года и планы на 2025 год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Были затронуты основные сферы: медицина, благоустройство, транспорт, культура, спорт и многое другое. В том числе обсудили большие изменения, которые произошли в библиотеке в 2024 году. В рамках нацпроекта «Культура» в учреждении на улице Ленина сделан капитальный ремонт.

Депутат Василий Дерябин подчеркнул важность прямого диалога с молодежью, назвав его необходимым условием для эффективной работы депутатского корпуса. Он отметил, что именно студенты, как активные и заинтересованные жители, способны дать ценную обратную связь и предложить идеи для развития города.

В завершение встречи депутаты поблагодарили студентов за конструктивный диалог, ответили на волнующие вопросы и определили приоритетные задачи для работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.