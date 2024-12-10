Львова-Белова: россияне с детьми просят эвакуировать их из Сирии

Граждане России начали направлять обращения с просьбой эвакуировать их с территории Сирии вместе с детьми, об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Нам начали поступать обращения, связанные с эвакуацией граждан России из Сирии с детьми», — написала Львова-Белова.

Детский омбудсмен сообщила, что все компетентные органы находятся на связи с МИД России и Минобороны России. Каждое обращение от россиян с детьми рассматривается в индивидуальном порядке и подбирается подходящее решение для эвакуации.

Ранее сообщалось, что российские военные покинули базы сразу в двух городах Сирии. Военные из РФ базировались в Манбидже и Кобани и следили за тем, как соблюдается соглашение о прекращении огня с Турцией.