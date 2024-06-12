Лукашенко считает, что самым большим богатством РФ являются ее граждане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что самым большим богатством России были, есть и будут ее граждане, сообщает «Царьград» .

Белорусский лидер поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. Он уточнил, что страна поступательно развивается, опираясь на исторический опыт и духовно-нравственные ценности.

По словам Лукашенко, отношения между Россией и Белоруссией будут и дальше развиваться. При этом курс РФ на социально-экономическую поддержку семей и молодежи, проводимый главой государства, дает стране необходимый потенциал, чтобы наращивать мощь.

В стране 12 июня отмечают День России. В честь этого праздника проводится множество концертов, выступлений, мастер-классов, спортивных соревнований и других мероприятий.