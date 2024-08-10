Лукашенко рассказал, чем будет заниматься на пенсии

Лукашенко призвал привыкать к мысли, что в Белоруссии будет другой президент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны «привыкать» к мысли, что у страны будет новый лидер. В 2024 году глава государства отметит 70-летний юбилей, сообщает РБК .

«Вы должны привыкать к тому, что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — ответил Лукашенко жителям агрогородка Городище на вопрос о новом президентском сроке.

Белорусский лидер подчеркнул, что не все зависит от него. Главная задача действующего президента — оставить преемнику мирную страну.

Глава республики добавил, что после выхода на пенсию уедет жить в деревню, а народ будет вспоминать и благодарить его, «что хуже не стало».

Александр Лукашенко занимает пост президента Республики Беларусь с 1994 года. Следующие выборы президента в стране должны состояться не позднее 20 июля следующего года. Лукашенко намерен баллотироваться на шестой президентский срок.