Лучшую корову Московской области выберут в Ленинском округе

Масштабное областное мероприятие в сфере племенного животноводства «Звезды Подмосковья-2024» состоится на территории Ленинского городского округа 28 июня. Площадкой проведения выставки по традиции станет конно-спортивный клуб «Виват, Россия!» в деревне Орлово. Мероприятие посетит министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа.

«Очень почетно для нас, что Ленинский округ уже который год подряд является местом проведения выставки такого уровня. Участники из 17 муниципалитетов Московской области представят селекционные достижения своих племенных хозяйств. В ходе мероприятия наградят лучших специалистов — зоотехников, ветеринаров и представителей других профессий, связанных с животноводством», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

На площадке конно-спортивного клуба можно будет увидеть крупный рогатый скот голштинской, черно-пестрой, айрширской и герефордской пород, а также сельскохозяйственную птицу редких пород.

Лучших представителей определят на конкурсной основе и наградят их заводчиков ценными призами. Так, владелец абсолютной чемпионки выставки «Звезды Подмосковья-2024» среди коров молочного направления продуктивности получит автомобиль. Также наградами отметят победителей и лауреатов в других номинациях конкурса.

Кроме того, гости выставки смогут ознакомиться с экспозицией достижений в сфере производства молочного оборудования, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и пообщаться с компаниями, оказывающими сервисные услуги в области племенного животноводства.

Торжественная церемония открытия выставки начнется в 11:00. С приветственным словом к участникам обратится министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Вход на мероприятие свободный.

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