Лучшим медикам Санкт-Петербурга вручат денежные премии

сегодня в 20:15

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присуждении премий правительства «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Оно будет финансироваться за счет средств городского бюджета в этом году.

В Северной столице каждый год присуждается 11 премий «Лучший врач года» и девять премий «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием».

Конкурс проводят в городе с 2011 года. Общий объем финансирования на данные цели составляет в текущем году 2 325 000 рублей.