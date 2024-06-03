Лучших сварщиков определили в Подмосковье в рамках конкурса профмастерства

В Московской области прошел региональный конкурс профессионального мастерства среди студентов колледжей региона, обучающихся по профессии «Сварщик» и входящих в кластер «Металлургия» федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Лидировал в конкурсе студент Сергиево-Посадского колледжа, амбассадор федерального проекта «Профессионалитет — Даниил Емельянов, второе место — Матвей Шишаев, третье место — Никита Красненков, студенты Профессионального колледжа «Московия».

В конкурсе профессионального мастерства «День сварщика ZTZ» студенты показали свое умение и уровень подготовки.

Участники соревновались не только за звание лучшего сварщика, но и за признание со стороны работодателей.

Победителям конкурса были вручены заслуженные награды, а все участники получили памятные подарки от партнеров.

Этот профессиональный конкурс мастерства стал возможностью для студентов проявить себя и продемонстрировать свои способности в одной из самых востребованных профессий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер».