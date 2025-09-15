Лучших сотрудников МФЦ Наро-Фоминска наградили в честь десятилетия центра

Десять лет назад в Наро-Фоминском округе открылся первый офис «Мои документы». В честь юбилея центра его лучших сотрудников наградили, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас в округе работают семь центров. В Апрелевке, Селятино, Верее и Наро-Фоминске помогают людям 145 сотрудников.

Это настоящие профессионалы, благодаря которым рабочие и бизнесмены, студенты и пенсионеры получают помощь во взаимодействии с государственными органами. Это кропотливая, объемная и очень важная работа. Только в Наро-Фоминске два офиса принимают более 700 документов в день.

Награды лучшим работникам от Главы округа Романа Шамнэ вручила его заместитель Елена Кузнецова и председатель Совета депутатов Геннадий Пензов, которые накануне праздника поздравили сотрудников МФЦ. Во время встречи работники признались, выбрали «Госуслуги», потому что нравится помогать людям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.