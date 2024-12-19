Лучших сотрудников Авиационной корпорации «Рубин» наградили в Балашихе

Лучших сотрудников предприятия наградили заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, ветеран СВО, участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков, глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, генеральный директор авиационной корпорации «Рубин» Игорь Ряпин.

Публичное акционерное общество «Авиационная корпорация „Рубин“ — одно из крупнейших системообразующих предприятий Балашихи. Здесь работают 2227 человек. Среди них 13 кандидатов наук и 2 доктора наук. „Рубин“ разрабатывает и производит комплектующие для всей авиационной техники российского производства. Это единственное в своем роде предприятие на территории СНГ, тематикой которого являются изделия взлетно-посадочных устройств. Здесь специалисты разрабатывают авиационные колеса, тормоза, гидравлические агрегаты.

В 2024 году авиационная корпорация «Рубин» открыла конструкторское бюро в МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве. Здесь студенты получают задания от сотрудников корпорации и выполняют их под руководством опытных наставников.

«Сегодня предприятие выполняет важнейшие задачи для авиационной отрасли нашей страны. Хочу поблагодарить всех сотрудников за ежедневную и кропотливую работу. Благодарю руководство за подготовку кадров. Приятно отметить, что здесь „Рубин“ является новатором. Вы определяете вектор направления работы с кадрами в нашем округе. Вы много лет взаимодействуете с колледжем „Энергия“, недавно открыли конструкторское бюро в МГТУ им. Баумана. Это говорит о том, что у предприятия большое будущее», — сказал Сергей Юров.

Поводя итоги 2024 года Игорь Ряпин отметил, что сотрудники предприятия выполнили все намеченные планы. Он поздравил присутствующих с отличной работой и обозначил цели на следующий год.

Сотрудников корпорации наградили благодарностями губернатора Московской области Андрея Воробьева, знаками Московской областной Думы «За труды» от лица председателя областного парламента Игоря Брынцалова, почетными грамотами и благодарственными письмами главы Балашихи. Коллектив предприятия также получил благодарственное письмо областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.