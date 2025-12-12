В Балашихе 12 декабря наградили лучших добровольцев России

В Балашихе 12 декабря состоялась церемония награждения, приуроченная ко Дню добровольца в системе МЧС России. Мероприятие прошло во Всероссийском научно-исследовательском институте противопожарной обороны. В нем приняли участие замминистра РФ по делам гражданской обороны Вячеслав Бутко, заместитель главы Балашихи Олег Бурлин и более 20 добровольцев из разных регионов страны.

Гости осмотрели современную аварийно-спасательную технику, робототехнические средства пожаротушения и работу кинологического центра. Для участников организовали полевую кухню, экскурсию в музей института и интерактивные VR-станции.

Более 20 добровольцев из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Ханты-Мансийска, Москвы и Балашихи получили награды. Среди отмеченных — дружина юных пожарных «Феникс» из Курска, признанная лучшей по итогам всероссийского смотра-конкурса «Горячие сердца». Руководитель команды Елена Артемова рассказала, что движение существует более 10 лет, а нынешний состав уже пять лет участвует в проектах МЧС.

Юные добровольцы проходят обучение в федеральных центрах, участвуют в рейдах и проводят занятия по пожарной безопасности в школах и детских садах. День добровольца ежегодно отмечается в России 5 декабря и учрежден указом президента РФ от 27 ноября 2017 года.

