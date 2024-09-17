Лучшие сотрудники Видновского перинатального центра поделились опытом на семинаре в Сочи

В городе Сочи прошел научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России» для лучших врачей и гинекологов страны, где специалисты Видновского перинатального центра поделились своим опытом и получили награды от профессионального сообщества, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Впервые на семинаре в формате обсуждения оценивались два подхода к родоразрешению пациенток с врастанием плаценты и проведению органосохраняющих операций. За нашу высокотехнологичную методику проголосовали 93% коллег», — сказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

По итогам показателей работы учреждений за 2023 год, сотрудники Видновского перинатального центра уже не первый раз входят в число лидеров, стабильно удерживая 3 место среди 55 лучших по всей стране. Победу в номинации «Мастерство» одержал заведующий акушерским отделением патологии беременности Видновского перинатального центра Ильяс Куликов. Более 6 тыс. специалистов России приняли участие в семинаре, где 20 из них сотрудники города Видное. За 96 часов практически круглосуточного общения на семинаре 665 спикеров представили коллегам 974 доклада по актуальным вопросам.

«С интересом послушал выступления коллег по хирургии тазового дна. Пока еще не выработан единый алгоритм в этом направлении, но есть клинические рекомендации. Видение проблемы представили сотрудники Клиники высоких медицинских технологий из Санкт-Петербурга», — поделился заведующий гинекологическим отделением Видновского перинатального центра Николай Соваев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.