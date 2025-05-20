Лучшие повара мира готовы удивлять публику на фестивале спаржи в Озерах 25 мая

Главное гастрономическое событие весны пройдет на территории парка «Сосновый бор» в Озерах. Городской округ Коломна вновь примет VII международный фестиваль спаржи. Повара из разных стран снова соберутся вместе, чтобы угостить и удивить гостей праздника вкуснейшими блюдами из спаржи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной, помимо угощений посетителей ждут разнообразные активности. На территории парка также развернется выставка-ярмарка, где будут представлены фермерские продукты и изделия традиционных народных промыслов.

Главными организаторами фестиваля являются Международный Альянс Профессиональных Кулинаров при поддержке администрации Городского округа Коломна и компании «Эколомна».

Фестиваль пройдет 25 мая по адресу: городской округ Коломна, город Озеры, улица Ленина, парк «Сосновый бор».

Площадки мероприятия начнут свою работу в 12:00. Вход свободный.

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