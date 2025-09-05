Лучшие лесники 2025 года определены в Подмосковье
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
Сегодня в преддверии Дня работников леса, в Подмосковье состоялся юбилейный десятый смотр-конкурс «Лесник года». Свои профессиональные навыки продемонстрировали 19 лесничих, представляющих все филиалы ГАУ МО «Мособллес», подведомственного региональному комитету лесного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
В приветственном слове к участникам мероприятия председатель комитета лесного хозяйства Московской области отметил, что в этом году смотр-конкурс приобрел особую значимость и связан с запуском программы «Здоровый и чистый лес», направленной на защиту и восстановление лесов Подмосковья.
«Ваши таланты и профессионализм, а также усилия всех работников лесного хозяйства Московской области будут способствовать сохранению и приумножению наших прекрасных лесов. Желаю всем удачи и веры в себя», — сказал Алексей Ларькин.
Участники конкурса продемонстрировали знания в области лесного законодательства, охраны лесов от пожаров, а также в вопросах защиты и воспроизводства лесов.
Конкурс включал практические испытания по изготовлению деляночных столбов и искусственных гнездовий, разведению костров и тушению условных пожаров с помощью ранцевых огнетушителей и мотопомпы. Лесничие также показали умения работать с буссолью и технику посадки сеянцев, определяя состав и полноту насаждения на лесном участке с помощью глазомера.
Наши победители:
- I место – Леонид Петров (Истринский филиал ГАУ МО «Мособллес»);
- II место – Андрей Герасимов (Шатурский филиал);
- III место – Антон Лысов (Волоколамский филиал).
Занявший I место Леонид Петров из Истринского лесничества стал лучшим и в соревновании на самый тонкий срез бревна.
На полях мероприятия председатель Комитета лесного хозяйства Московской области также ответил на вопросы представителей федеральных СМИ и рассказал о различных аспектах деятельности ведомства.
Для гостей мероприятия на территории проведения конкурса были организованы различные активности, что сделало событие ещё более запоминающимся.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.