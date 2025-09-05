Лучшие лесники 2025 года определены в Подмосковье

Сегодня в преддверии Дня работников леса, в Подмосковье состоялся юбилейный десятый смотр-конкурс «Лесник года». Свои профессиональные навыки продемонстрировали 19 лесничих, представляющих все филиалы ГАУ МО «Мособллес», подведомственного региональному комитету лесного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В приветственном слове к участникам мероприятия председатель комитета лесного хозяйства Московской области отметил, что в этом году смотр-конкурс приобрел особую значимость и связан с запуском программы «Здоровый и чистый лес», направленной на защиту и восстановление лесов Подмосковья.

«Ваши таланты и профессионализм, а также усилия всех работников лесного хозяйства Московской области будут способствовать сохранению и приумножению наших прекрасных лесов. Желаю всем удачи и веры в себя», — сказал Алексей Ларькин.

Участники конкурса продемонстрировали знания в области лесного законодательства, охраны лесов от пожаров, а также в вопросах защиты и воспроизводства лесов.

Конкурс включал практические испытания по изготовлению деляночных столбов и искусственных гнездовий, разведению костров и тушению условных пожаров с помощью ранцевых огнетушителей и мотопомпы. Лесничие также показали умения работать с буссолью и технику посадки сеянцев, определяя состав и полноту насаждения на лесном участке с помощью глазомера.

Наши победители:

I место – Леонид Петров (Истринский филиал ГАУ МО «Мособллес»);

II место – Андрей Герасимов (Шатурский филиал);

III место – Антон Лысов (Волоколамский филиал).

Занявший I место Леонид Петров из Истринского лесничества стал лучшим и в соревновании на самый тонкий срез бревна.

На полях мероприятия председатель Комитета лесного хозяйства Московской области также ответил на вопросы представителей федеральных СМИ и рассказал о различных аспектах деятельности ведомства.

Для гостей мероприятия на территории проведения конкурса были организованы различные активности, что сделало событие ещё более запоминающимся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.