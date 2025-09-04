Лучшего лесника года выберут в Подмосковье 5 сентября

5 сентября в Подмосковье выберут лучшего лесника года. Смотр-конкурс «Лесник года» пройдет на территории Виноградовского лесничества в поселке им. Цурюпы округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Как отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, с 2013 года, по инициативе губернатора Московской области, этот конкурс проводится каждый год перед Днем работников леса. В нем участвуют лесничие из всех 19 филиалов ГАУ МО «Мособллес», подведомственного Комлесхозу.

В Виноградовском филиале завершаются последние приготовления. Создаются специальные площадки для соревнований, чтобы обеспечить комфортные условия для участников и гостей.

Конкурс включает теоретические и практические задания, которые помогут проверить знания и навыки участников в охране леса, восстановлении лесов и противопожарной безопасности. Участники покажут, как они умеют делать деляночные столбы и искусственные гнездовья, разводить костры и тушить условные пожары. Также они будут сажать саженцы и определять состав насаждений на лесном участке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.