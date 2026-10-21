Лучше смотреть без бинокля: звездопад ожидает землян после 23 часов

Сегодня после 23:00 метеорный поток Ориониды достигнет пиковой активности, а это значит, что землян ожидает звездопад. Смотреть на него лучше глазами, без бинокля, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Поток сформирован хвостом кометы Галлея. Само ядро кометы вернется к Земле только в 2061 году. Точка, откуда летят «звезды» (радиант), находится в созвездии Ориона.

Наблюдать звездопад можно с 23:00 на востоке, он продлится всю ночь. В ее середине радиант переместится на юго-восток, а потом, под самым рассветом, — на юг.

В городе можно будет рассмотреть падение самых ярких звезд. На темном небе ожидание составит несколько минут, при световом загрязнении — 20-30 минут.

Если вам на небе видно Большую медведицу, значит будет видно и звездопад.

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