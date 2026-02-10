«Лучше ничего, чем это»: худший подарок мужчине на 23 февраля

Главная ошибка подарков мужчинам к 23 февраля — обезличенность. Такие презенты дарят не от души, а от «обязаловки», сообщила в беседе с РИАМО кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Главный враг хорошего подарка — обезличенность. С детства, получая одинаковые открытки и сувениры в садике и школе, мужчины на всю жизнь запоминают этот вкус „обязаловки“. Взрослея, они особенно остро чувствуют, когда подарок становится формальностью — „галочкой“ в списке дел», — пояснила Гладких.

Она добавила, что такой презент, даже дорогой, посылает скрытое сообщение: «Мне не было интересно думать именно о тебе».

«Больше всего обижает отсутствие интереса к личности. Одинаковые корпоративные наборы (брелок, блокнот, ручка) или шаблонные „мужские“ подарки (еще одни носки, гель для душа) говорят об одном: даривший не потрудился задуматься, что нужно и ценно именно этому человеку», — рассказала психолог.

Гладких пояснила, что обезличенный подарок создает чувство взаимной «обязаловки». Получив его, мужчина чувствует себя вынужденным дарить что-то в ответ (например, на 8 марта), но уже не от души, а «потому что надо». Это рождает двойной негатив.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.